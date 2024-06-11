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Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте

Когда спадет жара в Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 15:36 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 12, 13 и 14 июня 2024 года в трех мегаполисах страны. Специалисты заверяют, что в Алматы и Шымкенте станет чуть прохладнее. В столице же по-прежнему идут дожди, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.
  • 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.

Алматы

  • 12 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 29-31 тепла.
  • 13-14 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.

Шымкент

  • 12 июня: переменная облачность, без осадков. Сильный ветер. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.
  • 14 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

10 июня 2024 года в пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, в каком регионе Казахстана в июне ожидается засуха. Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях, в Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи.

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