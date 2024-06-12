Смаилов предложил запретить проезд большегрузов по дорогам общего пользования

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Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса 12 июня 2024 года заявил, что ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов представил депутатам результаты аудита автомобильной отрасли. "Выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Всего за последние четыре года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%. Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы. Эта проблема существует и никак не решается долгие годы, по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов", – заявил он. Некорректно фиксируются, по его словам, нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. "Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству", – отметил глава ВАП. Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Читайте также Дожди с грозами, град и жара в 40°С: "Казгидромет" о погоде на три дня Смаилов: КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска Пост Динары Сатжан о проверках в столичном аэропорту встревожил казахстанцев

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