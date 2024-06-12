Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Смаилов предложил запретить проезд большегрузов по дорогам общего пользования

Казахстан, Алихан Смаилов, ВАП, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:31 Фото: pixabay
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса 12 июня 2024 года заявил, что ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов представил депутатам результаты аудита автомобильной отрасли.

"Выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Всего за последние четыре года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%. Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы. Эта проблема существует и никак не решается долгие годы, по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов", – заявил он.

Некорректно фиксируются, по его словам, нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений.

"Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству", – отметил глава ВАП.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска.

Читайте также

Дожди с грозами, град и жара в 40°С: &quot;Казгидромет&quot; о погоде на три дня
Дожди с грозами, град и жара в 40°С: "Казгидромет" о погоде на три дня
КТЖ, Казахстан, Мажилис
Смаилов: КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска
Пост Динары Сатжан о проверках в столичном аэропорту встревожил казахстанцев
Пост Динары Сатжан о проверках в столичном аэропорту встревожил казахстанцев
Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Смаилов Алихан Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
единый часовой пояс, Казахстан, Минздрав
Единый часовой пояс: ухудшилось ли здоровье казахстанцев, рассказала глава Минздрава
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: