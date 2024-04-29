Почти 160 млн тенге украли руководители военизированной охраны КТЖ

Генеральный директор и его заместитель дочерней компании АО "НК "КТЖ" – военизированной железнодорожной охраны (ВЖДО) украли свыше 159 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации суда Астаны, 29 апреля 2024 года межрайонным судом по уголовным делам им вынесен приговор по факту присвоения денежных средств ТОО "ВЖДО".

Они обвинялись:

Н., являясь генеральным директором ТОО, в группе лиц по предварительному сговору с заместителем гендиректора М. и главным менеджером С., путем присвоения похитили денежные средства ТОО в особо крупном размере свыше 159 млн тенге, предназначенный на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.

Также Н., злоупотребляя своими полномочиями, трудоустроил С. в качестве водителя в структурное подразделение ТОО и использовал в своих личных целях, причинив ущерб ТОО в сумме более 1,5 млн тенге в виде выплаченных заработных плат.

"В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Подсудимые вину не признали, просили оправдать их. Представитель потерпевшего просил назначить наказание на усмотрение суда, а также удовлетворить гражданский иск. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей сотрудников ТОО, аудиторскими заключениями, экспертизами, а также другими материалами уголовного дела", – говорится в сообщении.

Решение суда:

Приговором суда Н. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 189 ч.4 п.2) и 361 ч.1 УК, и осужден к восьми годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

М. и С. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 189 ч.4 п.2) УК, и каждый осужден к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба, со взысканием с виновных лиц в солидарном порядке. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом суде. 2 апреля 2024 года в суде №2 Павлодара рассмотрели уголовное дело в отношении директора Павлодарского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и главного специалиста. Подробнее можно прочитать здесь.