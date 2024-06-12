Нацпарк "Бурабай" бьет тревогу и обращается к туристам
Фото: Zakon.kz
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" выступил с важным заявлением. Сотрудники парка призывают всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев, сообщает Zakon.kz.
В обращении сказано, что деревья в национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках.
"Завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту. Призываем всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев", – сказано в подписи к видео.
Также отмечено, что школьники и инспекторы ГНПП "Бурабай" провели акцию "Дыши, веточка" и собрали с деревьев более 15 000 повязок.
"Завязки, оставленные на ветках деревьев, представляют серьезную угрозу для их здоровья. Они затрудняют рост и влияют на развитие деревьев, перекрывая доступ света и воздуха к веткам. Материалы, из которых изготовлены завязки, впитывают влагу и создают дополнительную нагрузку на ветки, приводя к их повреждению или даже обрыву", – объяснил мастер леса Айбек Ақжүніс.
Кроме того, завязки из целлофана и пластика разлагаются очень медленно, создавая долгосрочную проблему для экосистемы.
Это не единственная проблема, которую создают сами туристы. Летом 2023 года стало известно, что отдыхающие разрисовали скалу Жумбактас краской из баллончиков.
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