Нацпарк "Бурабай" обратился с просьбой к казахстанцам

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай", расположенного на севере Казахстана, выступила с предупреждением к казахстанцам. В нем жителей страны просят о бережном отношении к природе, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 апреля 2025 года на странице парка в социальных сетях размещена публикация, посвященная первоцветам.

"С первым теплом распускаются первоцветы, наполняя воздух ароматами. Эти скромные цветочки появляются, как только снежный покров начинает таять, и их можно встретить в лесах и на полях. Среди самых известных первоцветов – прострелы, адонисы, тюльпан поникающий. Каждый из них обладает своим уникальным шармом и оттенками". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Стоит отметить, что первоцветы очень важны для экосистемы:

"Они служат ранними источниками нектара для пчел и других насекомых, что делает их важными для обеспечения биоразнообразия".

Далее следует важное обращение.

"Убедительно просим относиться максимально бережно, стараться не наступать и уж тем более не срывать! Сделайте лучше фотографию и сохраните флору". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Ранее представители Главного ботанического сада (ГБС) Алматы также выступили с просьбой. Посетителям убедительно рекомендуют не кормить лебедей и рыб. По словам специалистов, нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам.