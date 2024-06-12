Депутат считает, что Казахстан не готов к лесным пожарам

Депутат Мажилиса Павел Казанцев 12 июня на пленарном заседании заявил, что принимаемые меры по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров крайне недостаточны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат направил свой запрос премьер-министру Олжасу Бектенову. По его словам, поручения главы государства, данные в июне 2023 года после пожара в Абайской области, на данный момент в полном объеме не выполнены.

"Меры, принимаемые центральными государственными органами, акиматами по предупреждению и ликвидации степных и лесных пожаров, крайне недостаточны. Таковы выводы Комитета партийного контроля и группы депутатов фракции партии AMANAT по итогам изучения вопроса готовности страны к пожароопасному периоду. Во многих регионах несвоевременно и некачественно производится очистка территорий вокруг населенных пунктов от мусора и пожароопасных материалов, отсутствуют необходимые запасы воды, нет достаточного количества оборудованных вышек, авиа и мототехники", – сказал Павел Казанцев.

По его данным, при норме 729 насчитывается всего 254 пожарных лесных станции 60-70-х годов постройки прошлого века. Модернизация и ремонт пожарно-технических сооружений идут крайне недостаточными темпами.

"Нет полного и объективного учета имеющихся противопожарных ресурсов в лесных и природоохранных учреждениях. Многие из них существуют только на бумаге, а фактически не имеются в наличии, либо не готовы к использованию. Так, при наличии техники в лесных пожарных станциях в количестве 1145 единиц больше половины из них подлежат списанию. В ходе государственного аудита проанализированы отдельные позиции оборудования и установлено наличие значительного количества оборудования с истекшим сроком эксплуатации", – дополнил спикер.

Он отметил, что таким образом декларируемый уровень оснащенности пожарно-техническим вооружением природоохранных и лесных учреждений не отражает реальное состояние.

"Личный состав лесных хозяйств не укомплектован, не мотивирован из-за низких зарплат и слабого соцпакета, зачастую не обладает нужными квалификацией и компетенциями. Имеются серьезные проблемы с прогнозированием и предупреждением пожаров. Автоматизированной информационной системой раннего обнаружения лесных пожаров на сегодняшний день охвачено лишь около 2% от площади государственного лесного фонда", – рассказал Павел Казанцев.

Также малое количество беспилотных летательных аппаратов и дронов не позволяет проводить эффективное аэровизуальное обследование лесных массивов.

"К примеру, в печально известном природном резервате "Семей орманы" до сих пор нет ни одного БПЛА. При этом фактически недооснащенными пожарными постами обеспечивается пожарная безопасность в общей сложности в 2327 населенных пунктах с общей численностью населения более 2,7 миллиона человек", – озвучил депутат.

В связи с этим он считает необходимым:

рассмотреть возможность создания республиканского штаба на уровне правительства с жесткими алгоритмами действий и полномочиями по примеру работы противопаводкового штаба, созданного по поручению главы государства;

форсировать работы по внедрению систем раннего обнаружения пожаров на наиболее пожароопасных участках;

ЦГО и МИО определить реальное состояние всех пожарных лесных станций, пожарно-наблюдательных вышек с обследованием их технического состояния, по результатам которого в ускоренном порядке провести их инвентаризацию, модернизацию и капитальный ремонт;

актуализировать и конкретизировать системы: оперативного оповещения жителей о пожароопасной ситуации и привязанных к местности алгоритмов обеспечения безопасности граждан с вовлечением общественности и волонтерских организаций;

разработать пакет предложений по внесению в нормативные акты изменений, обеспечивающих повышение оплаты труда, выплаты надбавок и отпускных для технического персонала природоохранных и лесных учреждений;

проанализировать и актуализировать действующие квалификационные требования к специалистам, занятым в природоохранной отрасли, с учетом реальной ситуации на рынке труда и в отрасли;

разработать действенные организационные, финансовые и стимулирующие меры для удержания в лесных хозяйствах местных кадров.

Ранее в МЧС заявили, что лето будет жарким и высоки риски природных пожаров.