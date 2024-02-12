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Лесные пожары в Казахстане тушат не пожарные, а лесники и сотрудники акимата

Казахстан Мажилис МЧС МЭПР лесные пожары Фото: pixabay
Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса 12 февраля рассказал, что депутаты рассматривают предложение о передачи МЧС задач по предупреждению и ликвидации лесных пожаров Zakon.kz.

Сыздыков рассказал журналистам, что тушением лесных пожаров по казахстанскому законодательству должны заниматься не пожарные, находящиеся в структуре сил по противодействию ЧС, а лесники и сотрудники акиматов.  

"Согласно лесному кодексу предупреждением и ликвидацией пожаров в лесу занимается Министерство экологии и природных ресурсов. Плюс акиматы занимаются. А МЧС, согласно закону о гражданской защите, занимается предупреждением и ликвидацией пожаров в населенных пунктах".Бауыржан Сыздыков

При этом пожарные присоединяются к тушению, когда акимат и структуры Минэкологии обращаются к ним за помощью.

Вице-министр сообщил, что уже поступило предложение передать задачи по тушению лесных пожаров МЧС.

"Этот вопрос уже задали депутаты, и министр экологии сказал, что над этим вопросом будут думать и рассматривать его вместе с депутатами". Бауыржан Сыздыков

На правительственном часе в Мажилисе 12 февраля 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о внедрении системы раннего обнаружения лесных пожаров

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