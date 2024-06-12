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В СКО продолжается работа комиссии по помощи пострадавшим предпринимателям

В СКО продолжается работа, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 17:42 Фото: Акимат СКО
В областном акимате состоялось заседание Региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

В рамках работы комиссии рассмотрены заявления от предпринимателей. Такие заседания проходят по мере поступления заявлений. Напомним, от стихийного бедствия пострадали субъекты бизнеса Петропавловска и Кызылжарского района. Перед подачей заявления на выплату компенсаций им необходимо осуществить оценку понесенного ущерба и определить размер компенсации. Выплаты будут осуществляться из резерва правительства, стоимость оценки оплачивается из местного бюджета.

"‎В данный момент заседает комиссия по компенсации ущерба МСБ. Также ранее были технические заседания комиссии, где мы обсуждали правила, порядок работы, сегодня заседание комиссии по рассмотрению конкретных заявок. Подробно говорить не буду из деликатности, но могу сказать, что первая заявка предпринимателя уже удовлетворена единогласно. Вопросы возникают в основном по соответствию дохода, оборота, ущерба. Я хочу пожелать предпринимателям, во-первых, честно определять ущерб. То же самое у меня пожелание к оценщикам. Ну и во-вторых, независимо ни от какого паводка, вести дела честно, потому что сейчас сами предприниматели обращаются к государству за помощью и приходится честно раскрывать все свои дела". Депутат областного маслихата Евгений Кинцель

Также при прокуратуре СКО создана и работает комиссия по жалобам и обращениям пострадавших от паводка предпринимателей.

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