Компенсация потерь предпринимателям из-за паводков: разработаны изменения

Министерство нацэкономики подготовило изменения в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, срок действия правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, предлагается продлить на 10 дней – с 10 декабря по 20 декабря 2024 года.

Уточняется, что что действие правил не распространяется на компенсацию имущественных потерь, причиненных в результате последствий паводков 2024 года субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, за исключением потерь по недвижимому имуществу.

Для возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества его владелец представляет в Региональную комиссию через веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz заявление о компенсации имущественных потерь, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, удостоверенное ЭЦП.

В случае отсутствия возможности подачи заявления по электронной платформе заявление о компенсации в Региональную комиссию или Комиссию фонда подается на бумажном носителе, заполненное по форме.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о компенсации могут обратиться лица, действующие на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством РК.



Владелец имущества либо его представитель подтверждает достоверность представленных в заявлении о компенсации сведений и приложенных документов.

Прием заявлений о компенсации от владельца имущества осуществляется Региональной комиссией или Комиссией фонда в срок до 10 декабря 2024 года (20 декабря) включительно.

К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения Комиссии, с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа, вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования имущества по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии).

По решению Региональной комиссии проводится компенсация застрахованного имущества, в случае если согласно условиям договора страхования, причиненный ущерб имуществу в ходе паводков, чрезвычайного положения не является страховым случаем.

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактура либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ перечисленных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 10 Правил) с суммой ущерба до 10 миллионов тенге – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, предусмотренным пунктами 17, 18 и 19 Правил, утвержденный перечень утраченных и/или поврежденных товарно-материальных ценностей и основных средств, подписанный индивидуальным предпринимателем либо первым руководителем юридического лица;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 10 Правил) с суммой ущерба свыше 10 миллионов тенге – отчет об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизы/специализированного исследования;

для поврежденного оборудования – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

Для идентифицируемого оборудования, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба.

Оборудование является активы, совокупность машин, механизмов, приборов, устройств, используемых для работы или производства, а также их комплектующие, принадлежности, инвентарь, транспортные средства, инструменты, используемые в целях организационно-технологического обеспечения деятельности предприятия или организации.

для поврежденного автотранспортного средства – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

Для идентифицируемого автотранспортного средства, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба.

иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года (при наличии).

По восстановлению недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:

для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.

Для технически не сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".



В случае утраты или уничтожения такого документа, вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел.

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией "Правительство для граждан";

по текущему ремонту – дефектную ведомость и сметную документацию, составленную согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом;

по демонтажу зданий, не подлежащих восстановлению – отчет об оценке недвижимого имущества с учетом износа на момент наступления последствий.

По автотранспортным средствам, не подлежащему восстановлению:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автотранспортного средства;

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства), в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа, вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

отчет об оценке автотранспортного средства с учетом износа;

заявление об отсутствии договора полного страхования автотранспортного средства.

Как поясняется, проект направлен на компенсацию имущественных потерь по недвижимому имуществу субъектам агропромышленного комплекса в результате последствий паводков 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 сентября.

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