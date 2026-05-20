#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
471.93
548.43
6.61
Общество

В Жамбылской области прошла экологическая акция "Таза Қазақстан"

субботник, уборка, Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:18 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На территории Жамбылской области состоялись масштабные экологические мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, формирование культуры чистоты и благоустройство общественных пространств, сообщает Zakon.kz.

В ходе акций жители региона, молодежь и волонтеры проявили активность и внесли свой вклад в поддержание чистоты родного края.

Одним из значимых мероприятий стала экологическая акция, прошедшая на берегу реки Талас в городе Таразе. В рамках мероприятия береговая линия была очищена от бытового мусора, приведены в порядок зоны отдыха. В акции, направленной на сохранение чистоты природной территории и формирование экологической культуры, приняли участие молодежные организации, волонтеры и активные жители.

уборка, субботник, Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:18

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе мероприятия заместитель директора областного молодежного ресурсного центра М. Мырзатай отметил важность экологических инициатив.

Акция "Таза Қазақстан" – это важная инициатива, направленная на защиту окружающей среды. Чистота рек и водоемов является одним из главных факторов экологической безопасности. Очищая берег реки Талас, мы призываем жителей бережно относиться к природе и родному краю. Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры среди молодежи и повышению ответственности общества, – подчеркнул он.

Кроме того, экологические субботники были организованы в Меркенском районе в ущелье Мерке под девизом "Таза Қазақстан – жарқын болашақ кепілі", в центральном парке "Емен" Кордайского района – "Туған жердің тазалығы – әркімнің жауапкершілігі", в парке "Теміржолшылар" города Шу – "Тазалық – ортақ жауапкершілік", на озерах "Жартас" города Каратау Таласского района – "Таза көл, таза ел", а также в парке "Жеңіс" города Тараза под названием "Таза аула".

В ходе субботников были очищены общественные места и зоны отдыха, вывезены бытовые отходы. Проведены работы по благоустройству, озеленению и защите природных территорий. Жителям также разъяснили важность соблюдения чистоты и экологической ответственности.

субботник, уборка, Таза Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 16:18

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Помимо этого, в центральном парке Жуалынского района состоялась экологическая акция под девизом "Жасыл Қазақстан – біздің таңдауымыз!", в рамках которой участники приняли участие в уборке и озеленении территории парка.

В средней школе №125 High School города Тараза прошла экологическая встреча на тему "Таза табиғат – ортақ міндет!". В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования экологической культуры среди молодежи и бережного отношения к окружающей среде.

Всего на сегодняшний день в акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 22,5 тысячи человек, а также 850 предприятий и организаций. В рамках мероприятий было высажено 45,9 тысячи зеленых насаждений, очищено 2,6 тысячи километров улиц и дорог, 810 километров арычных систем и каналов, а также 615,5 тысячи квадратных метров парков и скверов. Вывезено 5,2 тысячи тонн мусора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
В Уральске прошла акция &quot;Біз таза ел үшін&quot;
17:43, 12 июня 2024
В Уральске прошла акция "Біз таза ел үшін"
«Таза Қазақстан» в Жамбылской области
13:14, 26 апреля 2025
Масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" прошла в Жамбылской области
Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; в Жамбылской области
15:28, 08 апреля 2025
Экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Возвращение: Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
17:14, Сегодня
Ломаченко может получить бой с "Танком" из США Дэвисом
GGG сдаёт позиции: Головкин упал на 10-е место в важном рейтинге
17:04, Сегодня
GGG сдаёт позиции: Головкин упал на 10-е место в рейтинге популярности Boxrec
Прогноз матча Бублика в Женеве
16:58, Сегодня
Старт Бублика в Женеве: эксперты спрогнозировали исход матча с литовской сенсацией
Рыбакина заявила на турнир в Берлине
16:30, Сегодня
Елена Рыбакина выступит на травяном турнире в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: