В Жамбылской области прошла экологическая акция "Таза Қазақстан"

На территории Жамбылской области состоялись масштабные экологические мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, формирование культуры чистоты и благоустройство общественных пространств, сообщает Zakon.kz.

В ходе акций жители региона, молодежь и волонтеры проявили активность и внесли свой вклад в поддержание чистоты родного края.

Одним из значимых мероприятий стала экологическая акция, прошедшая на берегу реки Талас в городе Таразе. В рамках мероприятия береговая линия была очищена от бытового мусора, приведены в порядок зоны отдыха. В акции, направленной на сохранение чистоты природной территории и формирование экологической культуры, приняли участие молодежные организации, волонтеры и активные жители.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе мероприятия заместитель директора областного молодежного ресурсного центра М. Мырзатай отметил важность экологических инициатив.

Акция "Таза Қазақстан" – это важная инициатива, направленная на защиту окружающей среды. Чистота рек и водоемов является одним из главных факторов экологической безопасности. Очищая берег реки Талас, мы призываем жителей бережно относиться к природе и родному краю. Подобные мероприятия способствуют формированию экологической культуры среди молодежи и повышению ответственности общества, – подчеркнул он.

Кроме того, экологические субботники были организованы в Меркенском районе в ущелье Мерке под девизом "Таза Қазақстан – жарқын болашақ кепілі", в центральном парке "Емен" Кордайского района – "Туған жердің тазалығы – әркімнің жауапкершілігі", в парке "Теміржолшылар" города Шу – "Тазалық – ортақ жауапкершілік", на озерах "Жартас" города Каратау Таласского района – "Таза көл, таза ел", а также в парке "Жеңіс" города Тараза под названием "Таза аула".

В ходе субботников были очищены общественные места и зоны отдыха, вывезены бытовые отходы. Проведены работы по благоустройству, озеленению и защите природных территорий. Жителям также разъяснили важность соблюдения чистоты и экологической ответственности.

Помимо этого, в центральном парке Жуалынского района состоялась экологическая акция под девизом "Жасыл Қазақстан – біздің таңдауымыз!", в рамках которой участники приняли участие в уборке и озеленении территории парка.

В средней школе №125 High School города Тараза прошла экологическая встреча на тему "Таза табиғат – ортақ міндет!". В ходе мероприятия обсуждались вопросы формирования экологической культуры среди молодежи и бережного отношения к окружающей среде.

Всего на сегодняшний день в акции "Таза Қазақстан" приняли участие более 22,5 тысячи человек, а также 850 предприятий и организаций. В рамках мероприятий было высажено 45,9 тысячи зеленых насаждений, очищено 2,6 тысячи километров улиц и дорог, 810 километров арычных систем и каналов, а также 615,5 тысячи квадратных метров парков и скверов. Вывезено 5,2 тысячи тонн мусора.