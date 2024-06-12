Битва за земли КазНУ продолжается – депутат попросил вмешаться Генпрокуратуру

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек 12 июня на пленарном заседании попросил Генеральную прокуратуру взять на особый контроль вопрос с отчуждением земли КазНУ имени аль-Фараби в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Бакытжан Базарбек направил свой депутатский запрос генеральному прокурору Берику Асылову.

"Возьмем известный кейс касательно отчуждения земель КазНУ. Думаю, всем известна ситуация с землями Университета, которая постановлениями предыдущих акимов города Алматы незаконно были отчуждены ТОО "Omirex", ТОО "Atlas Development". Мы все знаем, что такие решения принимались в давнем Казахстане в условиях произвола и беззакония. Но, вступившим в законную силу решением СМЭС по городу Алматы от 21.10.2022 года и последующих судов все вышеуказанные решения акимата города Алматы и договоры аренды были отменены судом. Указанные земли возвращены в государственную собственность", – дополнил депутат.

Он отметил, что битва за земли КазНУ продолжается. В данное время в Алматинском городском суде рассматривают гражданское дело об этом земельном участке.

"Первый суд департамент по управлению земельными ресурсами выиграл, и все рассчитывали, что эти компании не будут больше судиться по землям университета, вернут вузу изъятый с нарушением закона земельный участок с возведённым на нём бизнес-центром. Потому что это дело вызвало общественный резонанс. Этот бизнес-центр мог бы быть прекрасным общежитием для студентов университета и частично его учебным корпусом. Но по моей информации, вышеуказанные хозяйствующие субъекты не намерены сдаваться, подали апелляционную жалобу на пересмотр решения суда первой инстанции мотивируя огромными затратами и оказывается колоссальное давление на суд", – озвучил Бакытжан Базарбек.

Депутат попросил Генеральную прокуратуру взять на особый контроль данный судебный процесс, а также дать правовую оценку работе ряда должностных лиц.



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