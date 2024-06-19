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Молодой человек умер на территории КазНУ имени аль-Фараби в Алматы

Экспертиза, вещественные доказательства, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 17:40 Фото: Zakon.kz
В Алматы 19 июня на территории КазНУ имени аль-Фараби обнаружили тело парня, сообщает Zakon.kz.

Тело молодого человека нашли около фонтана напротив входа в вуз. Причина гибели не сообщается. В соцсетях пишут, что, возможно, он решил искупаться.

Как пишет 100baksoff, по предварительной информации, погибшим является абитуриент, 2007 года рождения. Обстоятельства его смерти выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и криминалисты.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали случившееся.

"По данному факту начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Ранее в Алматы покончила с собой 27-летняя начинающая блогер Айлуна Рахимбекова. Она оставила предсмертную записку.

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