Депутат подверг сомнению качество Аксайской плотины в Алматы

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек на пленарном заседании палаты потребовал провести прокурорскую проверку по факту строительства Аксайской плотины в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Депутат Бакытжан Базарбек высказался об Аксайской плотине в Аксайском ущелье Алматы.

"После изучения ряда материалов проясняется глубина беззакония в сфере строительства селезащитных плотин в стране. Достоверно известно, что строительство селезащитной плотины "Аксай" стоимостью в 22 млрд тенге был приостановлен предписанием ГАСК по Алматинской области от 6 апреля 2023 года по причине того, что в первоначальный проект строительства заказчик РГП "Казселезащита" внес изменения, но не передал проект с изменениями на повторную экспертизу в РГП "Госэкспертиза". В итоге, строительство селезащитной плотины, которая должна сохранить жизни 30 тыс. человек на протяжений двух лет – с 2021 года по 2023 годы, вследствие бездействия заказчика – РГП "Казселезащита" и халатности подрядной частной организации осуществлялось без положительного заключения госэкспертизы и без разрешения на строительство", – заявил он.

В итоге, по словам депутата, предписание ГАСК не исполнено, качество плотины под сомнением.

"Сейчас начато уголовное расследование и мы надеемся, что суд даст правовую оценку действиям должностных лиц городского ДЧС и РГП "Казселезащита", – напомнил Бакытжан Базарбек.

Он считает, что власти должны извлечь уроки из этой трагедии с паводками.

"С легкой руки Водхоза и его предприятий крупные водохранилища словно "горячие пирожки" отходили во владения местных олигархов, которые не хотят вкладывать инвестиции на усиление плотин, дамб и улучшения состояния водохранилищ. Для примера, по результатам выездного заседания Республиканской земельной комиссии "Жер аманаты" нам достоверно стало известно, что должностными лицами ГКП "Ушконыр-ирригация" в Илийском и Карасайском районах Алматинской области пять крупных водохранилищ были отчуждены во владение некоего гражданина Шахворостова. Аналогичная ситуация в ГКП "Илиирригация", ГКП "Талгар-ирригация". Эти ГКП словно мафия, работа их непрозрачна, их никто не проверяет, и в результате водохранилища, плотины и дамбы переходят из рук в руки, на них не составляются ежегодные дефектные акты по качеству плотин, дамб. Кто их крышует? Кому выгодно существование мафии в водохозяйственной сфере?" – задался вопросами Бакытжан Базарбек.

Депутат предлагает пересмотреть стандарты строительства плотин и дамб, пересмотреть границы ответственности собственников водохозяйственных сооружений в сторону ужесточения.

Он также потребовал провести прокурорскую проверку по всем указанным в депутатском запросе фактам.