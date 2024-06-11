Может ли работник отказаться выходить на работу в свой выходной день

Может ли работник не согласиться с распоряжением работодателя выходить на работу в свой выходной день? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу, работа в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе на основании акта работодателя, за исключением ряда случаев:

предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий;

предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;

выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

"За работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится оплата в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров или акта работодателя, но не ниже, чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника", – пояснили в Минтруда.

Вместе с тем в министерстве отметили, что кодексом не регламентирован порядок предоставления часов отдыха взамен работы в выходные и праздничные дни.

"В этой связи считаем, что по аналогии со ст. 108 кодекса, так же, как и по предоставлению сверхурочных работ, допускается по соглашению сторон предоставление часов отдыха из расчета не менее одного часа отдыха за один час работы в выходные и праздничные дни", – говорится в ответе.

В Минтруда заключили, что работник вправе не соглашаться выходить на работу в выходной день, кроме случаев с производственной необходимостью, указанной выше.