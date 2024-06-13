Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт

В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 11:02 Фото: акимат города Алматы
С 10 по 16 июня в Алматы проводится ОПМ "Автобус". Полиция города проверяет пассажирский транспорт, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие направлено на повышение транспортной и трудовой дисциплины водителей, перевозящих пассажиров и багаж на автомобильном транспорте. Выявляются факты эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок.

"В первую очередь обращаемся к водителям общественного транспорта и напоминаем им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, вежливом и корректном обращении к пассажирам. Помните, что вам доверена жизнь людей, и вы обязаны обеспечить их безопасное, комфортное передвижение. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения требований Правил перевозки организованных групп детей при их транспортировке на ЕНТ, экскурсии и в туристические поездки. При перевозке детей в автомобиле необходимо использовать детские удерживающие устройства и автокресла". Начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев


Ранее полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется.

Читайте также

Провели в Карагандинской области
Экологический квест "Молодежь за Таза Қазақстан!" провели в Карагандинской области
Сенат, Парламент, Астана
Внедрить стандарт качества жизни граждан планируют в Казахстане
Масштабного распространения саранчи в области Абай не ожидается
Масштабное распространение саранчи в области Абай не ожидается
Константин Вноровский
Алматы 2024 год Автобусы Общественный транспорт Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
штормовое предупреждение
Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: