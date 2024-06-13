В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт

С 10 по 16 июня в Алматы проводится ОПМ "Автобус". Полиция города проверяет пассажирский транспорт, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие направлено на повышение транспортной и трудовой дисциплины водителей, перевозящих пассажиров и багаж на автомобильном транспорте. Выявляются факты эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечение нелегальных пассажирских перевозок.

"В первую очередь обращаемся к водителям общественного транспорта и напоминаем им о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, вежливом и корректном обращении к пассажирам. Помните, что вам доверена жизнь людей, и вы обязаны обеспечить их безопасное, комфортное передвижение. Кроме того, напоминаем о необходимости соблюдения требований Правил перевозки организованных групп детей при их транспортировке на ЕНТ, экскурсии и в туристические поездки. При перевозке детей в автомобиле необходимо использовать детские удерживающие устройства и автокресла". Начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Асхат Кулбаев





Ранее полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется.

