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Полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется

Полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:33 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе полиции Алматы заявили, что в городе продолжают бороться с нарушителями правил парковки транспортных средств. Полиция с помощью эвакуаторов транспортирует неправильно припаркованное авто на специализированную штрафную стоянку, сообщает Zakon.kz.

Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев уточнил, что с начала 2024 года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9963 человека.

"На постоянной основе проводятся локальные отработки по выявлению водителей, которые паркуются в неустановленных местах, под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Вместе с тем сотрудники выявляют и устраняют такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта".Серик Шумаев

Такое поведение водителей, продолжил он, без сомнений, усложняет проезд автобусов и способствует образованию заторных явлений.

Практика свидетельствует, что проведение рейдов и отработок благополучно сказывается на пропускной способности автотранспорта в городе, улучшении водительской дисциплины и культуры вождения.

По его словам, в проведении локальных рейдов полицейские активно используют сигналы неравнодушных горожан, которые сообщают о нарушениях Правил дорожного движения.

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"Безопасность детей в центре внимания". Ранее с таким лозунгом выступили полицейские Казахстана. Они отмечают, что приближается время отпусков, а значит, увеличится междугородное транспортное сообщение. По данным правоохранителей, мировой анализ доказал, что автокресло, бустеры и адаптеры на автотранспорте защищают детей от травм в дорожном движении.

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