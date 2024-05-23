Полиция Алматы показала тех, кто неправильно паркуется
Начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев уточнил, что с начала 2024 года за нарушение правил парковки к ответственности привлечены 9963 человека.
"На постоянной основе проводятся локальные отработки по выявлению водителей, которые паркуются в неустановленных местах, под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". Вместе с тем сотрудники выявляют и устраняют такие грубые нарушения, как остановка и стоянка на остановках общественного транспорта".Серик Шумаев
Такое поведение водителей, продолжил он, без сомнений, усложняет проезд автобусов и способствует образованию заторных явлений.
Практика свидетельствует, что проведение рейдов и отработок благополучно сказывается на пропускной способности автотранспорта в городе, улучшении водительской дисциплины и культуры вождения.
По его словам, в проведении локальных рейдов полицейские активно используют сигналы неравнодушных горожан, которые сообщают о нарушениях Правил дорожного движения.
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