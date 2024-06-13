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Вице-премьер об отмене перевода времени: Какое решение примут, такое мы будем двигать

Жумангарин, часовой пояс, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 16:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената 13 июня 2024 года высказался о процедуре рассмотрения петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что на сегодня эта петиция набрала больше 50 тыс. подписей.

"Правительство теперь обязано рассмотреть его. Это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается и мы эту петицию будем рассматривать, с привлечением автора петиции, активных экспертов и с той и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Какое решение примут на рабочей группе, такое решение мы будем дальше двигать", – заявил он.

7 июня 2024 года петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов. С учетом заявленных 40 дней, решение по этой петиции следует ожидать в августе.

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