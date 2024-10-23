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Жумангарин о смене часового пояса: Окончательное решение было принято

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:43 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года высказался о возврате прежнего часового пояса в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, есть определенный регламент принятия решения.

"Когда правительство принимает какое-то решение, то не обязательно постоянно проводить государственный референдум. Для этого и существует коллегиальный орган. В данном случае перед принятием решения необходимые исследования были проведены, решение было принято. После этого в рамках регламента была получена петиция, она была в установленном порядке рассмотрена, все "за" и "против" на соответствующих группах были рассмотрены. Окончательное решение было принято", – заявил Серик Жумангарин.

Он предложил этот вопрос не в краткосрочной, а среднесрочной перспективе изучать, определять какое оно оказывает влияние.

"Сейчас поднимать этот вопрос и заново комментировать правительство не намерено. Если мы будем каждый раз отклоняться от регламента... Было решение, была петиция, петиция была рассмотрена, решение было подтверждено. Я думаю, на этом надо остановиться", – резюмировал Серик Жумангарин.

22 января 2024 года было принято постановление о переводе Казахстана с 1 марта на 5-й часовой пояс.

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8 октября 2024 года первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, комментируя вопрос о возврате прежнего часового пояса, заявил, что нужно подождать с принятиям решения о смене часового пояса и выслушать все мнения.

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