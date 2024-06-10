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Законодательство РК

Первыми в спортсекции будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции

Первыми в спортсекции будут зачислять детей, состоящих на учете в полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 09:06 Фото: pxhere
Внесены изменения в Правила размещения государственного спортивного заказа в спортивные секции для детей и юношества и их функционирования, сообщает Zakon.kz.

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой, говорится в приказе Министерства туризма и спорта РК от 17 мая 2024 года.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, регистрируются в информационной системе в приоритетном порядке. Добавлением этой нормы правила приведены в соответствие с пунктом 5-1 статьи 47 закона "Об образовании".

Помимо этого, поправками предусматривается, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

"Данные поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы. Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вид спортивной секции, порядковый номер в очереди". Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

Ранее комитет по делам физической культуры и спорта подготовил изменения в Перечень приоритетных видов спорта.

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