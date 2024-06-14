Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В рамках акции "Таза Қазақстан" в Костанайской области прошли масштабные мероприятия

Масштабные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:16 Фото: акимат Костанайской области
Инициированную еще в начале апреля Президентом страны акцию "Таза Казахстан" костанайцы по-прежнему продолжают широко поддерживать.

Сегодня в едином трудовом порыве на субботники вышли жители во всех уголках Костанайской области. Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.

Людей объединила общая цель – сделать наш общий дом чище и краше, и, безусловно, привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Всего состоялось более 20 различных акций, флешмобов и челленджей.

В Костанае, к примеру, в рамках республиканской акции "Таза Казахстан с размахом прошла молодежная экологическая акция "Чистые игры"". Организаторами выступили "Молодежный ресурсный центр Костанайской области ( МРЦ)" совместно с Общественным фондом "Экологический фонд "Neco".

"Своей главной задачей сегодня, как, впрочем, и всегда, мы ставили лишь одно – приобщить молодежь к экологическим инициативам и поддержать саму масштабную акцию. Ребятам-участникам очень понравилось. Думаю, у "Чистых игр" будет логическое продолжение. Уверен, подобные мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации в родном городе, селе, но и способны формировать у жителей ответственное отношение к окружающей среде".Руководитель областного МРЦ Абай Дуйсеков
Масштабные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:16

Фото: акимат Костанайской области

В акции "Чистые игры" участие приняли бойцы молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сотрудники и волонтеры МРЦ, волонтеры представительства РОО "Ассамблея жастары" по Костанайской области и многие другие.

Эстафету по формированию общей экологической культуры среди населения поддержали и жители города Аркалыка и Сарыкольского района. В центральном парке "Демалыс" сотрудники и волонтеры Аркалыкского МРЦ организовали флешмоб "Таза Аркалык".

В акцию с говорящим названием "Меньше мусора – меньше проблем" активно включились и сарыкольцы. Участники очистили от мусора места, где любят проводить время с семьей и друзьями, – парки, скверы, прибрежную территорию. В акции приняли участие более 50 человек, включая местных жителей, представителей общественных организаций и волонтеров.

Спортсмены и работники учреждений физкультуры и спорта Денисовского района приняли участие в акции по благоустройству спортобъектов, тем самым запустив челлендж.

"Его цель – привлечь внимание граждан к порядку, чтобы и в нашем районе, и в нашей стране в целом повсеместно было чисто, – с воодушевлением говорит руководитель отдела спорта Филатова Наталья. – Мы все – граждане Казахстана, и спортсмены Денисовского района не могли остаться в стороне от республиканской акции "Таза Казахстан". В секциях, к слову, с юных лет много внимания уделяется, в том числе, и экологическому воспитанию детей, тренеры прививают им чувство бережного отношения к Родине".

В свою очередь в Федоровском районе в рамках "Таза Казахстан" прошла акция "Самая чистая детская площадка", в результате которой молодежные организации и волонтеры благоустроили детские и спортивные площадки в селах.

"Всего за один день, взявшись дружно, нам удалось отремонтировать и покрасить тренажеры, установить новые скамейки и урны для мусора. Для детей были организованы конкурсы и викторины на экологическую тематику, а также проведены беседы о важности поддержания чистоты и порядка на детских площадках".Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр Федоровского района" Ахметчин Мусатафа
Масштабные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:16

Фото: акимат Костанайской области

Флешмоб "Жастар Таза Қазақстан үшін", посвященный вопросам экологии и охраны окружающей среды, прошел в Карабалыкском районе. Были организованы экологические квесты и конкурсы, в которых участники смогли продемонстрировать свои знания и умения в области экологии и охраны окружающей среды. Молодежи рассказали о важности сохранения чистоты и правильного обращения с отходами. Лекции включали в себя практические советы по сортировке мусора и уменьшению использования одноразовых пластиковых изделий.

А в Узункольском районе в День "Жасыл аймақ" зеленый пояс центрального парка пополнился 250 саженцами ценных пород деревьев. Финансовую поддержку этой экологической акции оказал директор ТОО "Ершовское-2" Сабит Агайдаров.

"Неравнодушие, желание улучшить жизнь земляков, создать комфортные условия для работы и жизни – отличительная черта местных сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей. Основной объем работ и мероприятий проведен силами ТОО "Ершовское-2". В результате в сквере появилась брусчатка, различные зоны отдыха, беговые дорожки, красивые ухоженные газоны. Помимо этого в нем установили освещение и камеры видеонаблюдения, баскетбольную площадку, а на бюджетные средства оборудовали детскую площадку".Аким Ершовского сельского округа Мария Гоян
Масштабные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:16

Фото: акимат Костанайской области

По словам главы сельского округа, в нынешнем году в Ершовке планируют установить еще одну детскую игровую площадку и конькобежный корт.

Спортивный экопоход" организовали в Рудном. Тимбилдинг под одноименным названием провели с участием молодежных трудовых отрядов. Молодежные трудовые отряды отправились в поход по живописным местам Рудного, где они не только наслаждались природой, но и занимались уборкой мусора в лесных и прибрежных зонах. В рамках мероприятия были организованы эстафеты, футбольные, волейбольные соревнования, ориентирование на местности. Участники также прошли мастер-классы по основам экологического поведения, научились правильно сортировать отходы и узнавали о способах минимизации их воздействия на природу.

"Это мероприятие нас всех здорово объединило, чувствовалось плечо, командный дух", – поделился впечатлениями участник и организатор тимбилдинга в одном лице". Директор рудненского МРЦ Шохова Акпылек

В завершении дня в сити-центре города Костаная был организован музыкальный экологический ивент, направленный на привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды через искусство и культуру. Для гостей ивента были подготовлены интерактивные зоны, где они могли узнать больше о проблемах окружающей среды, принять участие в экологических играх и конкурсах. Были представлены различные экологические проекты и инициативы, реализуемые в регионе. Посетители могли узнать о достижениях и планах по улучшению экологической ситуации. Музыкальные выступления привлекли внимание к важности сохранения окружающей среды и вдохновили участников на активные действия.

Следует отметить, что в текущем году на озеленение и благоустройство населенных пунктов выделено более 11 млрд тенге.

Планируется посадка более 130-ти тыс. саженцев, из них высажено более 51,4 тыс. саженцев. По итогам всех проведенных работ, обеспеченность уличным освещением составит 90%, установка ограждений в 108-ми селах, общей протяженностью 129 км.

На текущий период (с 10 апреля по 13 июня т.г.) были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняло участие 249,6 тыс. человек, ликвидировано 106 несанкционированных свалок, благоустроено 320 скверов, вывезено127,0 тыс. тонн мусора, посажено более 51,4 тыс. деревьев.

Масштабные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 11:16

Фото: акимат Костанайской области

Читайте также

Введение запрета на ношение паранджи в общественных местах в Казахстане
В Казахстане необходимо ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах – Ермурат Бапи
Аэропорт Алматы перешел на новый формат работы
Аэропорт Алматы перешел на новый формат работы
Кок-Тобе, Кок-Тюбе, люди, туризм, туристы, отдых, Алматы, лето
"КазАвтоЖол" выступил с громким обещанием по дорогам
Айсулу Омарова
Костанай Костанайская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: