В рамках акции "Таза Қазақстан" в Костанайской области прошли масштабные мероприятия

Инициированную еще в начале апреля Президентом страны акцию "Таза Казахстан" костанайцы по-прежнему продолжают широко поддерживать.

Сегодня в едином трудовом порыве на субботники вышли жители во всех уголках Костанайской области. Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.



Людей объединила общая цель – сделать наш общий дом чище и краше, и, безусловно, привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде. Всего состоялось более 20 различных акций, флешмобов и челленджей.



В Костанае, к примеру, в рамках республиканской акции "Таза Казахстан с размахом прошла молодежная экологическая акция "Чистые игры"". Организаторами выступили "Молодежный ресурсный центр Костанайской области ( МРЦ)" совместно с Общественным фондом "Экологический фонд "Neco".

"Своей главной задачей сегодня, как, впрочем, и всегда, мы ставили лишь одно – приобщить молодежь к экологическим инициативам и поддержать саму масштабную акцию. Ребятам-участникам очень понравилось. Думаю, у "Чистых игр" будет логическое продолжение. Уверен, подобные мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации в родном городе, селе, но и способны формировать у жителей ответственное отношение к окружающей среде". Руководитель областного МРЦ Абай Дуйсеков

Фото: акимат Костанайской области

В акции "Чистые игры" участие приняли бойцы молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел", сотрудники и волонтеры МРЦ, волонтеры представительства РОО "Ассамблея жастары" по Костанайской области и многие другие.

Эстафету по формированию общей экологической культуры среди населения поддержали и жители города Аркалыка и Сарыкольского района. В центральном парке "Демалыс" сотрудники и волонтеры Аркалыкского МРЦ организовали флешмоб "Таза Аркалык".

В акцию с говорящим названием "Меньше мусора – меньше проблем" активно включились и сарыкольцы. Участники очистили от мусора места, где любят проводить время с семьей и друзьями, – парки, скверы, прибрежную территорию. В акции приняли участие более 50 человек, включая местных жителей, представителей общественных организаций и волонтеров.

Спортсмены и работники учреждений физкультуры и спорта Денисовского района приняли участие в акции по благоустройству спортобъектов, тем самым запустив челлендж.

"Его цель – привлечь внимание граждан к порядку, чтобы и в нашем районе, и в нашей стране в целом повсеместно было чисто, – с воодушевлением говорит руководитель отдела спорта Филатова Наталья. – Мы все – граждане Казахстана, и спортсмены Денисовского района не могли остаться в стороне от республиканской акции "Таза Казахстан". В секциях, к слову, с юных лет много внимания уделяется, в том числе, и экологическому воспитанию детей, тренеры прививают им чувство бережного отношения к Родине".

В свою очередь в Федоровском районе в рамках "Таза Казахстан" прошла акция "Самая чистая детская площадка", в результате которой молодежные организации и волонтеры благоустроили детские и спортивные площадки в селах.

"Всего за один день, взявшись дружно, нам удалось отремонтировать и покрасить тренажеры, установить новые скамейки и урны для мусора. Для детей были организованы конкурсы и викторины на экологическую тематику, а также проведены беседы о важности поддержания чистоты и порядка на детских площадках". Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр Федоровского района" Ахметчин Мусатафа

Фото: акимат Костанайской области

Флешмоб "Жастар Таза Қазақстан үшін", посвященный вопросам экологии и охраны окружающей среды, прошел в Карабалыкском районе. Были организованы экологические квесты и конкурсы, в которых участники смогли продемонстрировать свои знания и умения в области экологии и охраны окружающей среды. Молодежи рассказали о важности сохранения чистоты и правильного обращения с отходами. Лекции включали в себя практические советы по сортировке мусора и уменьшению использования одноразовых пластиковых изделий.



А в Узункольском районе в День "Жасыл аймақ" зеленый пояс центрального парка пополнился 250 саженцами ценных пород деревьев. Финансовую поддержку этой экологической акции оказал директор ТОО "Ершовское-2" Сабит Агайдаров.

"Неравнодушие, желание улучшить жизнь земляков, создать комфортные условия для работы и жизни – отличительная черта местных сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей. Основной объем работ и мероприятий проведен силами ТОО "Ершовское-2". В результате в сквере появилась брусчатка, различные зоны отдыха, беговые дорожки, красивые ухоженные газоны. Помимо этого в нем установили освещение и камеры видеонаблюдения, баскетбольную площадку, а на бюджетные средства оборудовали детскую площадку". Аким Ершовского сельского округа Мария Гоян

Фото: акимат Костанайской области

По словам главы сельского округа, в нынешнем году в Ершовке планируют установить еще одну детскую игровую площадку и конькобежный корт.



Спортивный экопоход" организовали в Рудном. Тимбилдинг под одноименным названием провели с участием молодежных трудовых отрядов. Молодежные трудовые отряды отправились в поход по живописным местам Рудного, где они не только наслаждались природой, но и занимались уборкой мусора в лесных и прибрежных зонах. В рамках мероприятия были организованы эстафеты, футбольные, волейбольные соревнования, ориентирование на местности. Участники также прошли мастер-классы по основам экологического поведения, научились правильно сортировать отходы и узнавали о способах минимизации их воздействия на природу.

"Это мероприятие нас всех здорово объединило, чувствовалось плечо, командный дух", – поделился впечатлениями участник и организатор тимбилдинга в одном лице". Директор рудненского МРЦ Шохова Акпылек

В завершении дня в сити-центре города Костаная был организован музыкальный экологический ивент, направленный на привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды через искусство и культуру. Для гостей ивента были подготовлены интерактивные зоны, где они могли узнать больше о проблемах окружающей среды, принять участие в экологических играх и конкурсах. Были представлены различные экологические проекты и инициативы, реализуемые в регионе. Посетители могли узнать о достижениях и планах по улучшению экологической ситуации. Музыкальные выступления привлекли внимание к важности сохранения окружающей среды и вдохновили участников на активные действия.

Следует отметить, что в текущем году на озеленение и благоустройство населенных пунктов выделено более 11 млрд тенге.

Планируется посадка более 130-ти тыс. саженцев, из них высажено более 51,4 тыс. саженцев. По итогам всех проведенных работ, обеспеченность уличным освещением составит 90%, установка ограждений в 108-ми селах, общей протяженностью 129 км.

На текущий период (с 10 апреля по 13 июня т.г.) были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняло участие 249,6 тыс. человек, ликвидировано 106 несанкционированных свалок, благоустроено 320 скверов, вывезено127,0 тыс. тонн мусора, посажено более 51,4 тыс. деревьев.