Таза Қазақстан": серия экологических мероприятий прошла в Костанайской области

Инициированную еще в начале апреля 2024 года президентом страны Касым-Жомартом Токаевым программу "Таза Қазақстан" костанайцы продолжают масштабно поддерживать, сообщает Zakon.kz.

В каждом районе Костанайской области прошли различные мероприятия, на которых приняли участие тысячи жителей, включая представителей местных администраций, волонтеров и активистов. Только за прошедшие выходные на территории Костанайской области состоялось более 10 различных акций, флешмобов и челленджей.

"13 июля текущего года в Костанае, в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" на территории Триатлон парка и городского пляжа с размахом прошел общегородской субботник. На мероприятии приняли участие жители города, а также государственные служащие, спортсмены, представители этнокультурных объединений и волонтеры", – рассказали в акимате региона.

Руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" Наталья Рамазанова отметила важность подобных инициатив для улучшения экологической ситуации в костанайском регионе:

"Благоустройство территорий помогает нам не только навести порядок, но и привить жителям любовь к чистоте и бережному отношению к окружающей среде. Считаю, что каждый из нас должен заботиться о своем городе и окружающей среде. Когда я вижу, как мусор и отходы портят нашу природу, мне хочется делать еще больше, для того что бы наш город был чище. Такие мероприятия дают возможность внести свой вклад в улучшение экологии".

Эстафету по формированию общей экологической культуры среди населения 16 июля поддержали и жители города Рудного и Карабалыского района. С 8:00 часов в Рудном в рамках республиканской экологической программы на территории Алексеевского археологического комплекса сотрудниками Рудненский историко-краеведческий музей с участием молодежных трудовых отрядов проведена викторина на знание истории памятников культуры Рудного.

"Такие глобальные мероприятия положительно влияют на развитие молодежи. Прививают не только стремление облагородить свой город, но и бережное отношение к природе и уважение к чужому труду, также ответственность за свои действия", – заметила А. Шохова, директор МРЦ города Рудный.

Жители Карабалыкского района поддерживают общереспубликанскую программу "Таза Қазақстан", проводя не только стандартные субботники, но и различные креативные мероприятия. КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Карабалыкского района" совместно с инициативной группой "Волонтеры Карабалыка" провели "Эко день". Было организовано три площадки, ребята четырех отрядов приняли активное участие. Отдыхающие смогли не только проявить свои интеллектуальные способности, но и позаботиться о природе, проведя на территории лагеря "трудовой десант".

В рамках экологического благоустройства района, проводимой под эгидой "Таза Қазақстан", в Федоровском районе организовали конкурс "ЭкоДвор: Лучшее благоустройство". В этом году акцент был сделан на создание уютных и экологически чистых дворовых пространств, способствующих сохранению чистоты и здоровья окружающей среды. Участие в конкурсе приняли 15 дворов района, которые воплотили в жизнь инновационные идеи по зеленому благоустройству. Участники не только украсили свои дворы растениями и натуральными материалами, но и внедрили системы переработки отходов, демонстрируя высокий уровень экологической ответственности.

"Отрадно видеть, что неравнодушные граждане разделяют ценности экологичности и бережного отношения к окружающей среде. Надеюсь, что этот успешный опыт станет источником вдохновения для других жителей района. И на следующий год, у нас будет еще больше участников в подобной акции", – поделилась Зоя Шашкова, член жюри регионального конкурса, член Общественного Совета Федоровского района.

В городе Житикаре в "Жеңіс Саябағы" проведен экологический квест игра "Мой ECO-след" с участием молодежных трудовых отрядов, студентов колледжей и молодежи района.

Дильда Хайрат руководитель КГУ "Молодежный ресурсный центр Житикаринского района":

"Данное мероприятие нами проводится не первый раз, мы ее традиционно ежегодно реализуем. Это отличная возможность для всех нас внести свой вклад в охрану окружающей среды. Вместе мы можем сделать многое: очистить наши леса, озера и парки, посадить новые деревья, которые будут радовать нас и наших детей. Призываю всех не оставаться в стороне и присоединиться к этому важному делу".

Следует отметить, что в текущем году на озеленение и благоустройство населенных пунктов выделено более 11 млрд тенге.

Планируется посадка более 130-ти тыс. саженцев, из них высажено более 52,8 тыс. саженцев. По итогам всех проведенных работ обеспеченность уличным освещением составит 90%, установка ограждений в 108-ми селах, общей протяженностью 129 км.

Всего приняло участие 372,2 тыс. человек, привлечено 354 техники, благоустроено 323 скверов, вывезено 175,1 тыс. тонн мусора, посажено более 52,8 тыс. деревьев.