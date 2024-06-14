Аэропорт Алматы перешел на новый формат работы

Комитет гражданской авиации Казахстана 14 июня 2024 года заявил, что с 13 июня все международные рейсы прилетают в новый терминал Алматы (Т2), сообщает Zakon.kz.

В Комитете подчеркнули, что с 1 июня 2024 года по настоящее время в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов из нового терминала.

На сегодняшний день новый терминал обслуживает 33 авиакомпании.

"В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и Южное небо по всем внутренним направлениям". Пресс-служба КГА РК

Также отмечено, что для обеспечения комфорта и удобства пассажиров и гостей аэропорта Алматы уже начаты работы по реконструкции терминала Т1 и ремонтно-строительные работы в целях увеличения парковочной зоны.

Напомним, что новый терминал работает с 1 июня.

Материал по теме Новый терминал аэропорта Алматы показали Токаеву

Строительство нового терминала аэропорта Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв. м. В терминале имеется семь телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с четырьмя лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет.