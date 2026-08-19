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Общество

Аэропорт Алматы станет другим: какие изменения ждут пассажиров и когда закончатся работы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 17:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом модернизации терминала внутренних рейсов Международного аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 августа 2026 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Реконструкция охватывает практически весь терминал. Здесь обновляют напольные покрытия и потолки, системы вентиляции и электроснабжения, зоны регистрации пассажиров и обработки багажа".

В ходе осмотра Дархан Сатыбалды ознакомился с реконструкцией зала выхода на посадку, детской площадкой и террасой, где появится новая точка общественного питания.

Кроме того, акиму был представлен проект нового моста между гейтами.

"Основные работы планируется завершить до конца сентября. Затем продолжится обустройство коридора, соединяющего внутренний и международный терминалы. Завершить эти работы планируется в октябре-ноябре".Пресс-служба акимата Алматы

Также сообщается, что аким ознакомился со строительством новой въездной группы аэропорта.

Дархан Сатыбалды поручил ускорить темпы работ, сохранив высокое качество. Обновленный аэропорт должен соответствовать статусу главных воздушных ворот Алматы и обеспечивать пассажирам современный и комфортный сервис.

18 августа 2026 года сообщалось, что аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил ход строительства пробивок основных магистралей до границы города и далее до Большой алматинской кольцевой автомобильной дорогой (БАКАД). Градоначальник дал поручения профильному управлению и подрядным организациям по срокам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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