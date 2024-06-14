В Казахстане могут ввести наказание за приставания на рабочем месте

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров 14 июня на брифинге в СЦК рассказал, планируют ли в Казахстане вводить ответственность за харассмент, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Министерство труда и социальной защиты населения сейчас проводит соответствующую работу.

"В настоящее время Минтруда и соцзащиты проводится соответствующая работа по введению ответственности за харассмент. В настоящее время данные поправки и инициатива находятся на обсуждении в госорганах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться", – сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

В октябре 2023 года депутаты Сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон. И по новому закону истязание – это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

