Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане могут ввести наказание за приставания на рабочем месте

В Казахстане могут ввести ответственность за приставания на рабочем месте, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 12:51 Фото: pxhere
Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров 14 июня на брифинге в СЦК рассказал, планируют ли в Казахстане вводить ответственность за харассмент, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Министерство труда и социальной защиты населения сейчас проводит соответствующую работу.

"В настоящее время Минтруда и соцзащиты проводится соответствующая работа по введению ответственности за харассмент. В настоящее время данные поправки и инициатива находятся на обсуждении в госорганах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться", – сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

В октябре 2023 года депутаты Сената приступили к разработке закона о защите прав женщин и обеспечении безопасности детей. 14 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал этот закон. И по новому закону истязание – это не только повторные, систематические побои. Теперь истязанием будет даже однократное насилие, совершенное с особой жестокостью и издевательствами.

Читайте также

42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане
42-градусная жара и сильные дожди ожидаются на выходных в Казахстане
Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие, педофилия
Психиатры проверяют мать, обвиняемую в убийстве семилетней Миланы Давыдовой
Бил и кормил мясом кошек: в Минпросвещения рассказали подробности истязания детей в Шымкенте
Бил и кормил мясом кошек: в Минпросвещения рассказали подробности истязания детей в Шымкенте
Тамила Языкова
МВД РК МТСЗН РК Казахстан 2024 год Законопроекты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: