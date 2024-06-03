Бил и кормил мясом кошек – в Шымкенте заведены уголовные дела в отношении сотрудников опеки

История с детьми в Шымкенте, которых истязал приемный отец, получила продолжение. В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала в соцсетях уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

"По данному преступлению с февраля мы работали с МВД, ГП и региональным уполномоченным по городу Шымкенту. Дело передали в суд. В отношении сотрудников опеки и педагогов школы заведены уголовные дела, идет следствие". Динара Закиева

Она констатировала, что это уже четвертый случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях.

В этой связи в конце февраля в администрации президента было проведено заседание со всеми акиматами регионов, по результатам которого:

с марта начались рейды по всем приемным семьям. Срок окончания – 1 июля;

внесли изменение в закон: приняли поправки по проведению проверок в отношении государственных органов, в том числе органов опеки. Ранее регулярные проверки органов опеки не проводились.

Вместе с тем для системного решения проблемы нехватки сотрудников опеки мы совместно с Комитетом по охране прав детей и депутатом Кучинской Ю. В. подготовили и направили поправки в закон, которые предусматривают утверждение компетенции и норматива количества сотрудников органов опеки.





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Сейчас эта поправка на заключении правительства. Динара Закиева подчеркивает, что эта норма принципиально важна для внесения кардинальных изменений.

"Например, на начало года в Шымкенте на 485 тыс. детей приходится пять сотрудников опеки, то есть 90 тыс. детей на одного сотрудника. Введение поправки позволит утвердить международный норматив: один сотрудник на 5 тыс. детей, то есть в Шымкенте будет не пять, а 90 сотрудников". Динара Закиева

Также проработан вопрос увеличения заработных плат на 50%. Все регионы, кроме трех, поддержали и дали согласие.

"Закрепление норматива количества сотрудников органов опеки, их увеличение – основа эффективности работы системы защиты прав детей. На самом деле для системы защиты детства – это будет самый фундаментальный шаг". Динара Закиева

Мужчина из Шымкента усыновил в 2021 году шестерых приемных детей. Проверка выяснила ужасающие подробности их содержания. Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак.