Бил и кормил мясом кошек: шымкентца принудили к лечению

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Шымкента в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении У. Сманова, который усыновил шестерых детей и издевался над ними, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели по ч. 2 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей", п. 1),2) ч. 2 ст. 110 УК РК "Истязание". Оно поступило с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Сманов страдает хроническим психическим заболеванием и при совершении деяний находился в состоянии невменяемости. Это обстоятельство по закону исключает привлечение к уголовной ответственности.



В соответствии со ст. 16 УК суд освободил подозреваемого от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.





"Вместе с тем вынесены частные постановления в адрес Министерства просвещения Республики Казахстан, в органы опеки и попечительства управлений образования городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также Департамента полиции города Шымкента по факту передачи детей под опеку лицу, страдающему психическим заболеванием", – рассказали в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Мужчина из Шымкента усыновил в 2021 году шестерых детей. Проверка выяснила ужасающие подробности их содержания. Перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак.

