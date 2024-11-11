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10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу

10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 09:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с раннего утра 11 ноября 2024 года идет снег. Из-за непрекращающихся осадков в столице образовались пробки, оцениваемые в 10 баллов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фотографиями и видео засыпанного снегом города делятся жители Астаны. Они же и пожаловались, что из-за снегопада в столице образовались пробки.

10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 09:28

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Согласно данным электронного справочника с картами городов "2ГИС", пробки в Астане оцениваются в 10 баллов.

10-балльные пробки: Астану накрыл снегопад, парализовавший столицу, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 09:28

Фото: 2ГИС

По данным местных властей, в связи с обильными осадками коммунальщики столицы работают в круглосуточном посменном режиме, очищая улицы города от снега.

"Более 1300 единиц спецтехники и свыше 2400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в дневную смену. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и так далее".Пресс-служба акимата Астаны

С начала снегопада за неделю в Астане вывезено свыше 57 тыс. кубометров снега, что составляет 4595 грузовых рейсов.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 11 ноября ожидается переменная облачность, временами – снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С мороза, днем с дальнейшим понижением.

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Ранее сообщалось, что в Астане и 17 областях Казахстана на понедельник, 11 ноября 2024 года, синоптики объявили штормовое предупреждение.

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