Почти 17 тысяч казахстанцев подали заявку на возмещение ущерба от паводков
Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 862 заявки, говорится в сообщении на сайте правительства.
В Кабмине сообщили, что по состоянию на 20 апреля текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) получили 8814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.
На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовали 3210 жилых домов, по 1969 объектам уже провели оценку.
Более 447 млн тенге выделили на проведение ремонтных работ в 311 домах. 35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.
"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", – заверили в пресс-службе Кабинете министров РК.
Фото: primeminister.kz
За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков, рассказали в правительстве.