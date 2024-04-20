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Законодательство РК

Почти 17 тысяч казахстанцев подали заявку на возмещение ущерба от паводков

, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 10:14
По состоянию на 20 апреля 2024 года региональные комиссии приняли 16 862 заявки на возмещение ущерба пострадавшим от масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 862 заявки, говорится в сообщении на сайте правительства.

В Кабмине сообщили, что по состоянию на 20 апреля текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) получили 8814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовали 3210 жилых домов, по 1969 объектам уже провели оценку.

Более 447 млн тенге выделили на проведение ремонтных работ в 311 домах. 35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.

"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", – заверили в пресс-службе Кабинете министров РК.
информация, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 10:14

Фото: primeminister.kz

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