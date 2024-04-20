Почти 17 тысяч казахстанцев подали заявку на возмещение ущерба от паводков

По состоянию на 20 апреля 2024 года региональные комиссии приняли 16 862 заявки на возмещение ущерба пострадавшим от масштабных паводков, сообщает Zakon.kz.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 862 заявки, говорится в сообщении на сайте правительства.

В Кабмине сообщили, что по состоянию на 20 апреля текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП (369 200 тенге) получили 8814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовали 3210 жилых домов, по 1969 объектам уже провели оценку.

Более 447 млн тенге выделили на проведение ремонтных работ в 311 домах. 35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.

"Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", – заверили в пресс-службе Кабинете министров РК.

Фото: primeminister.kz

Материал по теме Пострадавшим от паводков предоставят готовую недвижимость или построят новую

За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков, рассказали в правительстве.