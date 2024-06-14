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Концерт на барже устроили военнослужащие Нацгвардии в Астане

Нагвардия, набережная, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В Астане 14 июня прошел военно-патриотический концерт Улы Дала Уландары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На набережной реки Ишим военнослужащие Национальной гвардии провели концерт на барже. Военнослужащие назвали такой формат "Плавающим театром". 

Нацгвардия, Астана, набережная, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

И.о. руководителя отдела апарата акима района Сарыарка Дамир Исматуллин рассказал, что баржа была установлена совместно с общественниками – Арбат Астана. 

"Данную идею мы организовали вместе. Уже 1 июня мы открыли праздничную баржу, где провели концерт на День защиты детей. Также 4 июня совместно с военнослужащими провели мероприятие, посвященное Дню государственных символов", – дополнил он. 

По его словам, мероприятие организовали совместно с военнослужащими Национальной гвардии, а именно воинской части 5573. 

Национальная гвардия, Астана, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Жители столицы могли услышать отечественные и зарубежные хиты в исполнении военнослужащих. Сегодня выступал духовой образцово-показательный оркестр. 

Национальная гвардия, концерт, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Выступающих очень тепло встретили зрители. После каждого номера звучали громкие аплодисменты, а провожали выступающих не только овациями, но и криками "молодцы". 

Нацгвардия, набережная, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, на набережной им удалось собрать очень много людей. И большинство астанчан пришли семьями. Как рассказали некоторые зрители, они не знали о концерте, а просто прогуливались по набережной и их привлекла музыка, а кого-то – люди в форме. 

Нацгвардия, зрители, набережная , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Со слов заместителя командира воинской части 5573 НГ РК подполковника Тимура Рахимова, основная цель была в том, чтобы вызвать положительные эмоции у населения. И им это удалось в полной мере. 

Нацгвардия, набережная, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Какое-то время люди пританцовывали сидя на своих местах, но позже музыка все-таки захватила их. 

Концерт, нацгвардия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На сцене тем временем тоже был яркий танец. Ансамбль Национальной гвардии исполнил танец матросов. 

Нацгвардия, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Набережная , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, военнослужащие роты почетного караула показали номер – манипуляции с оружием. 

Концерт , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:14

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Порядка 80 человек из Национальной гвардии выступили на необычной сцене. 

"Данную акцию мы планируем провести в пяти районах города Астана, а также в масштабах страны в других подразделениях войск", – озвучил Тимур Рахимов. 

В прошлом году в это время проходил гала-концерт Международного фестиваля военных оркестров. 

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