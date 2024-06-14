Концерт на барже устроили военнослужащие Нацгвардии в Астане

В Астане 14 июня прошел военно-патриотический концерт Улы Дала Уландары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На набережной реки Ишим военнослужащие Национальной гвардии провели концерт на барже. Военнослужащие назвали такой формат "Плавающим театром".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

И.о. руководителя отдела апарата акима района Сарыарка Дамир Исматуллин рассказал, что баржа была установлена совместно с общественниками – Арбат Астана.

"Данную идею мы организовали вместе. Уже 1 июня мы открыли праздничную баржу, где провели концерт на День защиты детей. Также 4 июня совместно с военнослужащими провели мероприятие, посвященное Дню государственных символов", – дополнил он.

По его словам, мероприятие организовали совместно с военнослужащими Национальной гвардии, а именно воинской части 5573.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Жители столицы могли услышать отечественные и зарубежные хиты в исполнении военнослужащих. Сегодня выступал духовой образцово-показательный оркестр.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Выступающих очень тепло встретили зрители. После каждого номера звучали громкие аплодисменты, а провожали выступающих не только овациями, но и криками "молодцы".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, на набережной им удалось собрать очень много людей. И большинство астанчан пришли семьями. Как рассказали некоторые зрители, они не знали о концерте, а просто прогуливались по набережной и их привлекла музыка, а кого-то – люди в форме.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Со слов заместителя командира воинской части 5573 НГ РК подполковника Тимура Рахимова, основная цель была в том, чтобы вызвать положительные эмоции у населения. И им это удалось в полной мере.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Какое-то время люди пританцовывали сидя на своих местах, но позже музыка все-таки захватила их.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На сцене тем временем тоже был яркий танец. Ансамбль Национальной гвардии исполнил танец матросов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, военнослужащие роты почетного караула показали номер – манипуляции с оружием.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Порядка 80 человек из Национальной гвардии выступили на необычной сцене.

"Данную акцию мы планируем провести в пяти районах города Астана, а также в масштабах страны в других подразделениях войск", – озвучил Тимур Рахимов.

В прошлом году в это время проходил гала-концерт Международного фестиваля военных оркестров.

