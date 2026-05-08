Статьи

"Это песни нашей молодости": военный оркестр устроил концерт под открытым небом для жителей Семея

Семей, 9 мая, День победы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 11:00
В Семее под открытым небом прошел концерт военного оркестра воинской части 5511 Национальной гвардии РК, передает корреспондент Zakon.kz. Арбат превратился в импровизированную сцену, а скамейки – в места в зрительном зале.

Такие подарки от военного оркестра для семейчан и гостей города уже стали доброй традицией по праздникам. Накануне Дня Великой Победы прозвучали всеми любимые композиции военных лет, такие как "Катюша", "День Победы" и другие. Выступление сопровождалось комментариями руководителя оркестра с поздравлениями и объявлением номеров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Всех казахстанцев поздравляем с праздником Великой Победы. Низкий поклон всем нашим дедам и прадедам и благодарность за Победу! Мы всегда чтим их память. Каждый год к 9 Мая мы исполняем песни военных лет. Стараемся каждый раз радовать жителей и гостей нашего города. Желаем всем мирного неба над головой!" – отметил военный дирижер Жандос Жолдыканов.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Самому младшему участнику военного оркестра в этом году исполнился 21 год, самому старшему – Мурату Дулатбаеву – 55 лет. Несмотря на то, что он вышел на пенсию еще в 2015 году и стал сержантом запаса, он продолжает выступать со своими творческими единомышленниками. В мужском коллективе музыкантов есть и девушка, которая дополняет оркестр не только своим исполнением на флейте, но и красотой.

"Я работаю с 2008 года, начинала в павлодарском военном оркестре, в 2016 году перевелась сюда. У нас очень хороший коллектив. Мне привычно работать среди мужчин, потому что когда я училась, у нас на курсе было всего две девочки. Теперь работа тоже в мужском коллективе", – рассказала корреспонденту Zakon.kz старший специалист-концертмейстер Гульмира Савина.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В военном оркестре 15 артистов. Все они профессиональные музыканты, выпускники местного музыкального колледжа и Национального университета искусств в Астане. Есть среди них мультиинструменталисты, которые могут играть на разных музыкальных инструментах. Артисты признаются, что для них главная благодарность за выступления – искренние реакции зрителей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Реакция людей замечательная, приятно видеть овации после того, как мы заканчиваем выступление. Когда мы начинаем играть на 7 и 9 мая, у людей прямо горят глаза, они подпевают. Для меня это гордость – исполнять композиции в память о наших дедах, которые когда-то сражались за Родину", – поделился старший инструктор, кларнетист-инструменталист Алишер Каримов.

Горожане аплодируют артистам, напевают слова известных песен, просят исполнить любимые композиции и даже начинают пританцовывать.

"Отличный оркестр, отлично играют, на всех праздниках выступают. Все песни знакомые, это песни нашей молодости, мы их пели в школе и в институтах. Всегда с любовью ждем такие концерты", – рассказали семейчане.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Получили удовольствие. Прозвучали любимые композиции, да и вообще музыка – она вся любимая", – поделилась жительница города Ольга.

Ранее Zakon.kz писал, что в Западно-Казахстанской области чествуют Анастасию Федоровну Чегнахаеву. Ветеран встретила свой 105-й день рождения в кругу гостей.

