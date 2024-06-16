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В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 21:40 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана на 17 июня, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются гроза, днем град.

Днем на севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается сильная жара +36. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза, сильная жара +36. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке, днем на севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром туман.

Днем по Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39, на юге области очень сильная жара +42. В Атырау днем ожидается очень сильная жара +40+42.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара +36+41. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +40. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара +40. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара +36. В Костанае днем ожидаются гроза.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза.

На западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем охраняется сильная жара +35+38. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +36+38.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+39. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара +35+37. Ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-18 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на юге, западе, севере области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник.

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