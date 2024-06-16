Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 17 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, по стране ожидается ливень, град и шквал.

"На большую часть территории РК по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на севере страны сильный дождь, ожидаются град, шквал. И только на юго-западе, юге ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской на юге Костанайской областей сохраняется, на юге Улытауской ожидается сильная жара, на юге Атырауской, на западе Актюбинской области сохраняется очень сильная жара.

В Улытауской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангистауской, на западе, юге Акмолинской, на севере Жетысуской, в центре Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской, на востоке Жетысуской, на юге Абайской, в центре Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.