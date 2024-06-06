Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прокуратура вернула государству 100% акций авторемонтного завода в Алматы

Прокуратура вернула 100% акций авторемонтного завода в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:58 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой города Алматы возвращены 100% акций АО "832 авторемонтный завод КИ", передает Zakon.kz.

Это было сделано в рамках постоянной работы по возврату незаконно выведенных активов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках данной работы прокуратурой Алматы установлено, что в 2017 году единственный акционер АО "832 авторемонтный завод КИ" путем занижения стоимости активов на 310 млн тенге реализовал его юридическому лицу", – говорится в сообщении.

Решением от 27 мая 2024 года Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск прокуратуры о признании сделки недействительной удовлетворен.

Государству возвращены здание площадью 2,5 тыс.м2 и 1,87 га земли.

Ранее Генпрокуратура Казахстана вернула в казну активы на сумму свыше 325 млрд тенге.

Читайте также

Грозы и град: какая погода ждет казахстанцев 6 июня
Грозы и град: какая погода ждет казахстанцев 6 июня
В аэропорту Алматы сменилось руководство
В аэропорту Алматы сменилось руководство
Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области
Вопросы предупреждения ЧС рассмотрели на Координационном совете прокуратуры Жамбылской области
Константин Вноровский
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК Алматы 2024 год Автопромышленность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: