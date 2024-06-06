Прокуратура вернула государству 100% акций авторемонтного завода в Алматы

Прокуратурой города Алматы возвращены 100% акций АО "832 авторемонтный завод КИ", передает Zakon.kz.

Это было сделано в рамках постоянной работы по возврату незаконно выведенных активов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рамках данной работы прокуратурой Алматы установлено, что в 2017 году единственный акционер АО "832 авторемонтный завод КИ" путем занижения стоимости активов на 310 млн тенге реализовал его юридическому лицу", – говорится в сообщении.

Решением от 27 мая 2024 года Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск прокуратуры о признании сделки недействительной удовлетворен.

Государству возвращены здание площадью 2,5 тыс.м2 и 1,87 га земли.

Ранее Генпрокуратура Казахстана вернула в казну активы на сумму свыше 325 млрд тенге.