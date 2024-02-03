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Предприятие в Павлодаре уклонялось от налогов на сумму более полумиллиарда тенге

подсчет налогов Фото: freepik
Прокуратурой Павлодарской области выявлены факты уклонения от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

Производитель стальных бесшовных труб ПФ ТОО "KSP Steel" производил плату за эмиссию в окружающую среду по заниженной ставке.

Вместо 1 МРП за тонну опасных отходов ТОО применялась ставка 0,038 МРП, тем самым за размещение 113 тыс. тонн шлака вместо положенных 567,2 млн. было оплачено лишь 9,7 млн.

По акту прокурорского надзора органами госдоходов предприятию доначислено 557,5 млн, с чем ТОО не согласилось и обжаловало акт фискального органа в судах.

30 января 2024 года Верховный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры области с оставлением в силе решения о возмещении в бюджет вышеуказанных сумм.

Ранее подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2,9 млрд тенге задержали в Кызылорде. По версии следствия, он обманул 235 человек.

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