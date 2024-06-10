Спецоперацию по ликвидации крупной преступной группы провели силовики Казахстана

Крупную преступную группировку ликвидировали в Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД РК, в мае полицейские и сотрудники КНБ при координации Генеральной прокуратуры провели специальную операцию по задержанию лидера и участников преступной группы.

В ведомстве отмечают, что самому задержанию предшествовала долгая оперативная разработка.

"Сбор доказательств их бандитской деятельности затруднялся наличием множественных преступных связей. По всем фактам проводятся проверки. Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

У задержанных изъяли огнестрельное, травматическое оружие и крупную сумму денег.





Проверяется причастность задержанных к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.



В конце мая 2024 года Комитет национальной безопасности сообщал о спецоперации в Алматы по поимке подозреваемых в пропаганде терроризма иностранцев.