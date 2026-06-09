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События

Наркобизнес на миллиарды: в Казахстане вынесли жесткий приговор участникам ОПГ

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 10:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области огласил приговор в отношении 7 иностранных граждан, входивших в транснациональную организованную преступную группу, занимавшуюся производством и сбытом синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Известно, что при координации прокуратуры области сотрудниками полиции выявлены 3 подпольных нарколаборатории.

Так, в ходе обыска из незаконного оборота изъято более 90 кг готовых синтетических психотропных веществ, свыше 1 тонны прекурсоров и химических компонентов, а также оборудование для их изготовления.

По оценкам специалистов, стоимость изъятого на "черном рынке" превышает 1,5 млрд тенге.

В итоге в суде государственным обвинителем были представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 19 до 20 лет.

"Дополнительно в доход государства обращены 3 жилых дома и транспортные средства, принадлежавшие осужденным".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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