Наркобизнес на миллиарды: в Казахстане вынесли жесткий приговор участникам ОПГ
Известно, что при координации прокуратуры области сотрудниками полиции выявлены 3 подпольных нарколаборатории.
Так, в ходе обыска из незаконного оборота изъято более 90 кг готовых синтетических психотропных веществ, свыше 1 тонны прекурсоров и химических компонентов, а также оборудование для их изготовления.
По оценкам специалистов, стоимость изъятого на "черном рынке" превышает 1,5 млрд тенге.
В итоге в суде государственным обвинителем были представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых.
На основании исследованных материалов уголовного дела суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 19 до 20 лет.
"Дополнительно в доход государства обращены 3 жилых дома и транспортные средства, принадлежавшие осужденным".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области
Приговор суда не вступил в законную силу.
25 мая мы рассказывали, что КНБ сорвал "живую контрабанду": иностранец превратился в "контейнер" для опия.