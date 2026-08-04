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Пользоваться гаражом – не значит владеть им: что нужно знать казахстанцам

гаражи, машина, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 15:12 Фото: pexels
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 4 августа 2026 года, подсказали казахстанцам, как правильно оформить гараж в собственность, сообщает Zakon.kz.

Специалисты особо подчеркивают, что пользоваться гаражом и быть его зарегистрированным собственником – это не одно и то же.

Так, прежде всего, для государственной регистрации права собственности необходимо обратиться к нотариусу либо в Центр обслуживания населения (ЦОН) по месту нахождения объекта недвижимости.

В этот момент при себе необходимо иметь:

  • удостоверение личности;
  • идентификационный документ на земельный участок;
  • документы, подтверждающие право собственности.

При подаче документов необходимо оплатить регистрационный сбор.

"После проверки документов и принятия решения о проведении регистрации сведения о праве собственности будут внесены в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

И уже только после государственной регистрации казахстанцы могут:

  • продать или подарить;
  • передать по наследству;
  • совершать другие сделки.

Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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