Пользоваться гаражом – не значит владеть им: что нужно знать казахстанцам
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В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 4 августа 2026 года, подсказали казахстанцам, как правильно оформить гараж в собственность, сообщает Zakon.kz.
Специалисты особо подчеркивают, что пользоваться гаражом и быть его зарегистрированным собственником – это не одно и то же.
Так, прежде всего, для государственной регистрации права собственности необходимо обратиться к нотариусу либо в Центр обслуживания населения (ЦОН) по месту нахождения объекта недвижимости.
В этот момент при себе необходимо иметь:
- удостоверение личности;
- идентификационный документ на земельный участок;
- документы, подтверждающие право собственности.
При подаче документов необходимо оплатить регистрационный сбор.
"После проверки документов и принятия решения о проведении регистрации сведения о праве собственности будут внесены в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
И уже только после государственной регистрации казахстанцы могут:
- продать или подарить;
- передать по наследству;
- совершать другие сделки.
Немного ранее казахстанцам рассказывали о важной детали при получении водительских прав.
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