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В Уральске 462 жителя получили документы на жилье

В Уральске 462 жителя получили документы на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:41 Фото: МПС РК
Сегодня 462 жителя Уральска получили документы на жилье, 266 семей уже заехали в новые дома, передает Zakon.kz.

Один из актуальных вопросов на повестке дня – устранение последствий паводков, затронувших 9 областей нашей страны. Как сообщалось ранее, министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев лично контролирует работу по восстановлению жилья во всех пострадавших регионах.

В Уральске 462 жителя получили документы на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:41

Фото: МПС РК

В эти выходные Канат Шарлапаев вновь отправился в Западно-Казахстанскую область. В частности, министр побывал в селах Аксу, Аралтал, Кентубек, Пугачево Бурлинского района, где посетил ряд строящихся объектов, провел рабочие совещания с представителями местного акимата, строительных организаций, компаний-оценщиков. Также запланированы встречи министра с жителями области, кто уже получает ключи от нового жилья взамен пострадавшего.

По текущим данным, в городе Уральск в скором времени достроят 450 домов для граждан, пострадавших в результате паводков.

В Уральске 462 жителя получили документы на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:41

Фото: МПС РК

Кроме того, по городу Уральск планируется выкупить 580 квартир у частных застройщиков для пострадавших граждан.

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