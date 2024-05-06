Новый дизайн удостоверений личности: когда начнут выпускать и нужно ли будет менять старые документы

Министерство внутренних дел предложило изменить дизайн удостоверений личности. Корреспондент Zakon.kz выяснил, когда в Казахстане могут начать выдавать документы нового образца и нужно ли будет в обязательном порядке менять старые удостоверения личности.

Информация о том, что в Казахстане хотят изменить дизайн удостоверений личности, появилась на сайте "Открытые НПА" 3 мая. В частности, Министерство внутренних дел предложило в визуальной зоне документа, помимо основной информации, указывать данные о поле и гражданстве.

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Старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Амантайқызы объяснила, что новый проект был разработан в связи с необходимостью приведения данных удостоверений личности в соответствие требованиям закона "О документах, удостоверяющих личность", в котором прописано, что все документы, за исключением свидетельства о рождении, обязательно должны содержать сведения о гражданстве и поле.

"Мы получали неоднократные обращения, граждане говорят: почему у нас в визуальной части нет данных о нашем гражданстве и поле, тогда как даже в видах на жительство эта информация указывается. Так вот, сейчас эти данные содержатся в чипе на оборотной стороне удостоверений личности. С принятием данного приказа дополнительная информация появится и в визуальной зоне", – рассказала Анар Амантайқызы.

Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД

Она добавила, что также казахстанцы могут использовать удостоверения личности вместо паспорта в некоторых странах, к примеру, в России, Кыргызстане. Поэтому наличие информации о гражданстве непосредственно на самом документе будет удобным при прохождении границы или международных перелетах.

"Что касается пола. Есть такой момент: бывает, что у человека нет отчества, только фамилия и имя. И есть такие имена и фамилии, по которым непонятно, мужчина это или женщина. Возьмем простой пример – Смагул Бакыт. В данном случае непонятно – мужчина это или женщина, поскольку имя Бакыт может быть как мужским, так и женским. А глядя на удостоверение, где будет отображаться пол, сразу станет все ясно", – объяснила старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Амантайқызы.

К слову, в случае утверждения нового дизайна, дополнительные данные о поле и гражданстве будут обязательными для заполнения. Пока же предложенные изменения на стадии обсуждения.

"Естественно, мнение населения в данном вопросе будет учитываться, однако компетенция по утверждению образцов остается за Министерством внутренних дел. Тем более, что эти сведения уже содержатся в чипе, мы же их просто хотим прописать в визуальной части", – отметила она.

Новые удостоверения личности с отображением пола и гражданства могут начать выпускать уже с 1 июня, но только после того, как министр подпишет приказ и документ пройдет госрегистрацию. При этом в МВД заверяют, что это не потребует дополнительных средств из бюджета и не повлияет на размер госпошлины, которую граждане оплачивают за выпуск документа – 0,2% от МРП (около 740 тенге).

"Подчеркну, все документы, у которых не истек срок, останутся действительными. Поэтому в случае утверждения нового образца менять их не нужно будет. Обмен будет производиться по мере необходимости, когда истечет срок действия, на случай потери или при наличии других причин. Одновременной массовой замены не будет", – заключила старший инспектор по особым поручениям Комитета миграционной службы МВД Анар Амантайқызы.

Публичное обсуждение нового дизайна удостоверений личности продлится на сайте "Открытые НПА" до 21 мая.

