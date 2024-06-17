"СК-Фармация": маркировка позволит предотвратить возможный дефицит лекарств

Маркировка и прослеживаемость лекарственных средств позволит предотвратить возможный дефицит медицинских препаратов, – таким мнением поделился исполнительный директор Единого дистрибьютора "СК-Фармация" Алимжан Дюсенов.

Напомним, обязательная маркировка и прослеживаемость лекарственных средств стартует 1 июля.

Нововведение позволит избавить рынок от контрафактной продукции, а также избежать возможного дефицита препаратов. С нехваткой медикаментов в нужное время страна столкнулась в начале пандемии коронавируса, после чего стало очевидно – пора принимать кардинальные меры. О том, как сегодня выглядит система обеспечения лекарствами в рамках ГОБМП и ОСМС и как именно на нее повлияет маркировка, нам рассказал исполнительный директор Единого дистрибьютора "СК-Фармация" Алимжан Дюсенов.

– Алимжан Багитжанович, одна из стратегических задач маркировки – предотвращение возможного дефицита лекарственных средств. Расскажите, пожалуйста, как именно маркировка позволит решить эту проблему?

– Маркировка позволяет создать прозрачный учет лекарств и отслеживать их использование. Это помогает государству контролировать распределение и своевременно обеспечивать население медикаментами. Также данные о потреблении улучшают планирование закупок, что в долгосрочной перспективе способствует развитию отрасли и предотвращает дефицит. За счёт наличия данных по потреблению лекарственных средств повысится качество планирования закупа медикаментов в рамках ГОБМП и системе ОСМС. Таким образом, отслеживание всего пути лекарства от линии производителя до аптечной полки улучшит ситуацию в стране с поставками и обеспечением лекарственных средств, предотвратив тем самым их возможный дефицит.



– Как сегодня выглядит процесс сбора данных об имеющемся объеме лекарственных средств на складах или в медицинских организациях?

– Первичные документы по поступлению, перемещению и поставке лекарств на склады хранятся в электронном виде в системе Единого дистрибьютора. Это позволяет вести учет остатков на складах и, за счет интеграции, в учетной системе "1С Бухгалтерия" Единого дистрибьютора.

Сбор данных об имеющемся объеме лекарственных средств и медицинских изделий в медицинских организациях не входит в компетенцию Единого дистрибьютора. Медицинские организации сами ведут учет пациентов и определяют свою потребность по наименованиям медикаментов, объемам и графику поставки. Согласно сформированным заявкам, Единый дистрибьютор осуществляет закуп и поставку.

Между тем учет остатков лекарств в медицинских организациях на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС производится в информационной системе "Лекарственное обеспечение" МЗ РК.

Отметим, что информационная система Единого дистрибьютора позволяет "видеть" остатки в медицинских организациях путем интеграции с информационной системой "Лекарственное обеспечения". Учет остатков на стационарном уровне производится в учетных системах и (или) медицинских информационных системах медицинских организаций.



– Какой эффект от ввода маркировки и прослеживаемости вы ожидаете для "СК-Фармация"?



– Для Единого дистрибьютора внедрение обязательной маркировки позволит минимизировать человеческий фактор при осуществлении логистических операций, в частности, уменьшить пересортицу товара за счет использования терминалов сбора данных и (или) сканеров в работе склада, уменьшить количество ошибок при оформлении документов, а также сократить расходы на логистику за счет уменьшения расхождения при приемке-передаче товара.

– Спасибо большое за интервью.



Отметим, что внедрять маркировку лекарственных средств в Казахстане начали в 2019 году. В пилотном проекте участвовали производители, дистрибьюторы, аптеки. На сегодняшний день Единый оператор продолжает вести разъяснительную кампанию среди участников фармацевтического рынка по работе с маркированными лекарствами. Всю информацию о вебинарах и семинарах Единый оператор публикует в своем телеграм-канале и на странице в Instagram.