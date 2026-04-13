#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Где в Алматы временно отключат газ и горячую воду

Наурызбайский район Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 08:34 Фото: pxhere
В период с 13 по 15 апреля 2026 года будет временно отключена подача газоснабжения и горячей воды в Наурызбайском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата района, это связано с тем, что Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" будет проводить работы по переносу и перемонтажу подземного газопровода высокого давления (Ø530 мм).

"Работы в Наурызбайском районе по ул. Толе би (от ул. Ашимова до границы города) в рамках проекта пробивки улицы Толе би (2-й участок)", – говорится в сообщении.

В связи с этим будет временно отключено газоснабжение жилых домов и объектов, расположенных в квадрате улиц: ул. Медеубекова – пр. Райымбека – ул. Ашимова – пр. Абая.

Фото: Instagram/nauryzbai_audany_akimdigi

Также в связи с прекращением подачи газа на котельную "Премьера" горячее водоснабжение будет временно ограничено. Подача горячей воды будет осуществляться через аккумуляторные баки, при этом температура воды будет сниженной.

"Ориентировочного объема воды хватит на одни сутки. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – предупредили в акимате жителей Наурызбайского района.

11 апреля в Алматы посетители одного из торгово-развлекательных центров в Ауэзовском районе проявили исключительную смелость и оперативность, потушив возгорание до приезда спасателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Земельный участок в Алматы и более 110 млн тенге вложений: в АФМ сделали заявление о Boxy Wealth
09:29, Сегодня
Земельный участок в Алматы и более 110 млн тенге вложений: в АФМ сделали заявление о Boxy Wealth
Горячую воду отключат в одном из районов Алматы
09:21, 09 июня 2023
Горячую воду отключат в одном из районов Алматы
Горячую воду отключат в одном из районов Алматы
10:13, 06 мая 2023
Горячую воду отключат в одном из районов Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
08:59, Сегодня
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
08:41, Сегодня
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
08:22, Сегодня
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
08:08, Сегодня
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: