Где в Алматы временно отключат газ и горячую воду

В период с 13 по 15 апреля 2026 года будет временно отключена подача газоснабжения и горячей воды в Наурызбайском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба акимата района, это связано с тем, что Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" будет проводить работы по переносу и перемонтажу подземного газопровода высокого давления (Ø530 мм).

"Работы в Наурызбайском районе по ул. Толе би (от ул. Ашимова до границы города) в рамках проекта пробивки улицы Толе би (2-й участок)", – говорится в сообщении.

В связи с этим будет временно отключено газоснабжение жилых домов и объектов, расположенных в квадрате улиц: ул. Медеубекова – пр. Райымбека – ул. Ашимова – пр. Абая.

Также в связи с прекращением подачи газа на котельную "Премьера" горячее водоснабжение будет временно ограничено. Подача горячей воды будет осуществляться через аккумуляторные баки, при этом температура воды будет сниженной.

"Ориентировочного объема воды хватит на одни сутки. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – предупредили в акимате жителей Наурызбайского района.

