Казахстанцы задолжали детям 14,6 млрд тенге

Официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали на брифинге ведомства 10 мая рассказал, что 14,6 млрд тенге составляет задолженность по алиментам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Уали рассказал, что на сегодняшний день 292 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов находится на исполнении.

"Из них 12 883 являются проблемными, сумма задолженностей равна 14,6 млрд тенге. Из общего количества проблемных алиментов преимущественно выплачивают мужчины – 97,1%, а женщины – 2,9%. 7882 должникам по алиментам выставлены временные ограничения на выезд из Республики Казахстан", – озвучил спикер.

Он отметил, что в сравнении с показателями 2023 года наблюдается динамика в сторону улучшения.

"Согласно последним данным, количество проблемных производств сократилось на 25%, а общая сумма задолженности должников снизилась на 31%. Идет активная совместная работа с органами полиции в рамках рейдовых мероприятий. С начала текущего года по республике проведено 144 рейда, по результатам которых 421 автотранспортное средство водворено на специальную стоянку, тем самым с должников взыскано около 300 млн тенге", – продолжил Талгат Уали.

11 марта 2024 года стало известно, что неплательщиков алиментов в Алматы заставили отдать трехкомнатную квартиру и Lexus.

