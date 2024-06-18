Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Осужден и. о. замруководителя Управления цифровизации Туркестанской области

Осужден и.о. замруководителя Управления цифровизации Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 10:05 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор и. о. заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Макжану Мырзасеитову, обвиненному в коррупции, передает Zakon.kz.

Также осуждены руководитель отдела этого же управления – А. Жолсеитова и предприниматель Э. Исаков, сообщили в Антикоре.

"Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров на госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов, помимо этого, – подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве".

Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя Отдела цифровизации Толебийского района обманом завладел деньгами Исакова (903 тыс. тенге), пообещав передать сумму вышестоящим должностным лицам за некие услуги.

Также осужден руководитель аппарата акима Отырарского района Айдос Маулен за взятку в 5 млн тенге. Деньги он получил от Исакова. Взамен определил его победителем конкурса на заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Искакову – семь лет, Жолсеитову – четыре года.

Все указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В отношении Айдоса Маулена уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного Управления цифровизации.

Ранее в Астане осудили двух мошенников за подстрекательство к даче взятки.

Читайте также

Недропользователя в Атырауской области оштрафовали на 12,2 млрд тенге
Недропользователя в Атырауской области оштрафовали на 12,2 млрд тенге
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов о качестве связи и интернета: Жалобы от населения поступают регулярно
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Новый министр рассказал, как улучшит качество связи в Казахстане
Константин Вноровский
Антикор Туркестанская область 2024 год Коррупция Коррупция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Астана, МИД
В МИД рассказали о самочувствии Акжаркын Турлыбай в тюрьме
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
Удостоверения личности нового образца начали выдавать казахстанцам
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
МИД РК: Пропавшую в Германии казахстанку нашли мертвой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: