Осужден и. о. замруководителя Управления цифровизации Туркестанской области

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор и. о. заместителя руководителя Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Макжану Мырзасеитову, обвиненному в коррупции, передает Zakon.kz.

Также осуждены руководитель отдела этого же управления – А. Жолсеитова и предприниматель Э. Исаков, сообщили в Антикоре.

"Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров на госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ, а Жолсеитов, помимо этого, – подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве".

Установлено, что Жолсеитов после перевода на должность руководителя Отдела цифровизации Толебийского района обманом завладел деньгами Исакова (903 тыс. тенге), пообещав передать сумму вышестоящим должностным лицам за некие услуги.

Также осужден руководитель аппарата акима Отырарского района Айдос Маулен за взятку в 5 млн тенге. Деньги он получил от Исакова. Взамен определил его победителем конкурса на заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района.

Приговором суда Мырзасеитову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, Искакову – семь лет, Жолсеитову – четыре года.

Все указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

В отношении Айдоса Маулена уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного Управления цифровизации.

Ранее в Астане осудили двух мошенников за подстрекательство к даче взятки.

