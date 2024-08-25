Глава Минцифры Казахстана высказался об аресте Павла Дурова

Арест Павла Дурова прокомментировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. Он отметил, что у Казахстана сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram, сообщает Zakon.kz.

По словам Мадиева, Telegram – самый популярный мессенджер, которым пользуются более 12 млн человек, что подчеркивает его значимость для нашего общества.

"У нас сложился положительный опыт взаимодействия с командой Telegram. Мы не раз успешно и оперативно решали вопросы, связанные с утечкой персональных данных, борьбой с наркотрафиком и пресечением других незаконных действий в мессенджере. Команда Telegram всегда демонстрировала готовность к сотрудничеству ради обеспечения безопасности граждан, при этом оставаясь верной своим принципам защиты конфиденциальности и свободы слова", – написал в соцсетях министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Он выразил надежду на скорейшее разрешение этой ситуации и сопроводил пост совместным снимком с Павлом Дуровым, который был сделан в один из его визитов в Казахстан.

Ранее Союз журналистов Казахстана обратился к властям Франции с призывом обеспечить соблюдение основных прав и свобод Павла Дурова и провести объективное расследование. В организации пояснили, что задержание основателя Telegram вызвало обеспокоенность среди всех, кто борется за свободу, демократию и принципы свободы слова.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.