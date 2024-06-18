Глава МЧС высказался о погибших во время паводков в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 18 июня 2024 года высказался о погибших во время паводков в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в целом властями была проведена большая работа, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв.

"Более 120 тыс. человек были эвакуированы, все принятые меры позволили снизить ущерб от паводков – во многие дома, здания и сооружения вода не прошла. Я имею в виду, что напрямую из-за паводков не было жертв. Они (погибшие во время поводков. – Прим. ред.) пришли после эвакуации", – добавил он.

Чингис Аринов пояснял, что в мире жертвами стихийных бедствий считаются те, кого вовремя не спасли, или если людей заранее не предупредили.

"Когда человек дома спит и его накрывает большая вода, и никто его не спасает, никто не приходит к нему на помощь. Мы об этом говорим. А когда людям заблаговременно говорят, их эвакуируют, принимают соответствующие меры, но после этого они идут обратно и пытаются какие-то действия совершить и погибают, мы не можем все это охватить. Об этом речь...", – указал он.

7 июня 2024 года заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев проинформировал президента о работе правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим.

