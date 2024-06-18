В предгорье Алматы снесли сразу три незаконных объекта
В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов.
"В результате в отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч. 1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений".
25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.
К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского Департамента юстиции.
Ранее в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", KHAN, "Граф", "Алма Гарден" и др.
Ранее стало известно, что в Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание.