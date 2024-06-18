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В предгорье Алматы снесли сразу три незаконных объекта

В предгорье Алматы снесли сразу три незаконных объекта, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 15:15 Фото: акимат Алматы
По решению суда в алматинском микрорайоне Кольсай на участке №2237 снесли три строящихся здания, передает Zakon.kz.

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов.

"В результате в отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч. 1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений".

25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.

К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского Департамента юстиции.

Ранее в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК "Мечта", KHAN, "Граф", "Алма Гарден" и др.

Ранее стало известно, что в Алматы по решению суда снесут трехэтажное здание.

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