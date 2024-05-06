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Законодательство РК

В Алматы снесли сразу несколько коммерческих объектов

В Алматы снесли сразу несколько коммерческих объектов, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 17:54 Фото: пресс-служба акимата Алматы
По решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин в Алматы. После внеплановой проверки зданий, расположенных по ул. Туркебаева, д. 88, установлено, что пристройка возведена за отсутствием разрешительных документов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в управлении градостроительного контроля Алматы, в отношении собственника (физлицо) приняты меры по ст. 316 ч. 1, ст. 321, ст. 323 КоАП РК, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"18 мая 2023 года подан иск на снос в СМЭС, который судом был удовлетворен. Позднее собственником была подана апелляционная жалоба, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменения постановлением Алматинского городского суда от 17 октября 2023 года", – уточнили в ведомстве.

Сегодня, 6 мая 2024 года, снос объекта завершился в присутствии судебных исполнителей.

В акимате напомнили, что с 2023 года снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как "Мечта" и KHAN.

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В начале 2024 года стало известно, что в городе исключат хаотичную и точечную застройку.

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