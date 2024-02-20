Какие меры принимает МЧС после землетрясения в Алматы

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 20 февраля 2024 года рассказал, как для алматинцев будут организовывать эвакуацию и помощь при землетрясениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр по ЧС отметил, что уже командировал в Алматы после землетрясения руководителей ряда департаментов и комитетов министерства.

"Мы будем работать с ОСИ и КСК, на местах будем категорировать каждый дом, каждый двор, каждый подъезд, если надо. Из числа живущих там людей будем выбирать так называемых "дружинников". В итоге они будут не дружинники, мы их назовем потом по-другому. Это бывшие сотрудники, которые имеют подготовку, это наши пенсионеры. Они в нужный момент смогут организовать действия". Чингис Аринов

Также глава МЧС рассказал, что спасатели будут использовать соседские чаты.

"В каждом ОСИ и КСК есть свои чаты. Мы в своем Telegram-канале начали активно информировать население. Планируем дублировать в эти чаты информацию, чтобы простым языком каждому гражданину объяснить, какие действия предпринимать в тех или иных ситуациях". Чингис Аринов

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали 5 баллов. Все новости об этом землетрясении можете прочитать по ссылке.