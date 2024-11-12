МЧС обещает завершить систему моделирования паводков к сроку

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 12 ноября 2024 года рассказал, когда будет завершена система моделирования паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что система моделирования паводков требует оцинковки рельефа местности.

"Можно сделать моделирование, но оно будет неточным, если мы не будем использовать все эти обстоятельства. Оно дорогостоящее. На сегодняшний день мы пока не оцифровали рельеф местности полностью, соответствующая работа ведется. У нас полностью пересмотрен орган управления, туда заведены необходимые системы. Сейчас соответствующая работа ведется. На данном этапе могу сказать, что мы эту работу к намеченному сроку завершим, думаю, будут результаты", – озвучил Чингис Аринов.

На вопрос, сколько было затрачено бюджетных средств на эту систему, министр заявил, что ведомство не потратило ни одного тиына.

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Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерствам чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы.