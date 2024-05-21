Стоимость шенгенской визы вырастет

Уже летом 2024 года шенгенская виза станет дороже, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.

"Европейская комиссия приняла решение об общем увеличении платы за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания (визы типа С) на 12%", – указано в сообщении.

Более высокие сборы будут применяться во всем мире и начнут действовать с 11 июня 2024 года.

Указано, что новый сбор за выдачу шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых (старше 12 лет) и 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет. Для детей до шести лет виза остается бесплатной.

О планах повысить стоимость шенгенских виз Еврокомиссия сообщала в феврале 2024 года.